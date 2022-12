L'Istituto 'Colombo' di Sanremo e Taggia sabato prossimo l'open day per studenti e genitori

Finalmente l’Istituto Colombo, Sedi di Sanremo e Taggia, riapre le sue porte agli studenti e alle famiglie sabato prossimo, per accogliere, con i propri alunni e docenti, quanti vorranno conoscere la nostra ricca offerta formativa.

La scuola rimarrà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. In mattinata sono previste attività laboratoriali rivolte ai ragazzi, per conoscere e sperimentare i nostri vari corsi di studio, mentre i genitori verranno accolti in Aula Magna e poi potranno visitare l’Istituto e intrattenere colloqui individuali o a piccoli gruppi, per ricevere informazioni sulla nostra offerta formativa; nel pomeriggio sarà possibile effettuare la visita guidata dell’Istituto e acquisire informazioni dai nostri docenti e studenti.