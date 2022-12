Il gatto Mirtillo se ne è andato, il commosso ricordo della sua amica speciale

"Ciao Mirtillo. Si saluta un gattone rosso di 19 anni che se ne è andato dai suoi umani, senza soffrire, dolcemente si è spento per età e un tumore incurabile. Si saluta un dolce amico felino? Spesso ci si vergogna di provare dolore per la morte dei nostri amici a quattro zampe. Come se esistessero emozioni di serie a e di serie b. Come se la vita non avesse valore unico e speciale sempre. Chi disprezza Natura ed animali, in fondo in fondo disprezza gli esseri umani, o meglio distingue a sua volta esseri umani di serie a e b, persone giuste, persone sbagliate, per etnia, sesso, età, idee... Chi rispetta la Natura la rispetta globalmente, quindi dico un accorato ciao al mio gattone, che forse suona ora con l'orchestra degli Aristogatti nel paradiso felino. Rosso, grande, pasticcione, affettuoso, imbranato, suscettibile, indipendente, dolce.