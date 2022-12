Pallavolo: la Grafiche Amadeo Sanremo torna alla vittoria a Sarzana, battuta la Colombiana per 3-0

Dopo la sconfitta di Lavagna contro la prima in classifica e dopo la pausa di due settimane, la Grafiche Amadeo Sanremo torna alla vittoria nella trasferta più lunga del campionato.

I ragazzi di capitan Gioele Gazzera e guidati dall’esperienza di Robert Torello si sono imposti per 3-0 in trasferta, contro il Volley Colombiana (25-22, 25-12 e 25-23). I ragazzi matuziani hanno sempre avuto in mano la partita ma, solo nel terzo set per qualche disattenzione di troppo, hanno subito la rimonta del Sarzana.

Prossima gara prima delle sosta natalizia, domenica prossima fuori casa contro il Don Bosco Alassio.