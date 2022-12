Sanremo: assurdo parcheggio 'creativo' davanti al commissariato di Polizia

Può succedere di imbattersi in un parcheggio 'creativo', ma alcuni sono dei reali colpi di genio.

Così è per il taxi che ieri pomeriggio abbiamo immortalato in corso Cavallotti: posteggiato sul marciapiede, perfettamente perpendicolare alle strisce pedonali, in completo blocco della piccola rampa dell'attraversamento pedonale. Il tutto esattamente di fronte al commissariato di Polizia.

Un en plein in piena regola. Un colpo di genio che non poteva passare inosservato e che ha attirato gli sguardi (e non solo) di molti passanti.