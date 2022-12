Calcio, ponte dell’Immacolata: tanti impegni e forti emozioni per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Forti emozioni per la Polisportiva Vallecrosia Academy durante il lungo ponte dell’Immacolata.

Le leve 2012 e 2013, nel giorno dell’Immacolata, hanno partecipato al torneo “XXIII Imperia Cup” andato in scena allo stadio di F. Salvo ai piani di Imperia. “I biancorossi si sono battuti con tenacia ed entusiasmo" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Molta soddisfazione per entrambe le leve, che hanno gareggiato con le squadre del comprensorio di Savona ed Imperia. Un particolare merito va ai ragazzi della leva 2013 che hanno conquistato il primo posto del torneo, vincendo quasi tutte le gare, visto che ne hanno pareggiata solo una. Entusiasti i mister Francesco Lapa, Diego Giunta e Vincenzo Colli, che hanno accompagnato i ragazzi al torneo e hanno rivolto parole di soddisfazione e gratitudine, per le forti emozioni provate, ai ragazzi sempre agguerriti, determinati ed appassionati, ai dirigenti sempre presenti e preziosi per il corretto svolgimento di tutte le attività e ai genitori, che supportano sempre i ragazzi in qualsiasi occasione”.

Nel pomeriggio di giovedì scorso i Giovanissimi 2008, guidati dal mister Angelo Alletto, sono stati ospiti del Camporosso. I biancorossi sono stati fautori di una buona prestazione generale. "La partita è terminata con un netto 7-1 per i padroni di casa, il risultato non rispecchia però completamente la prestazione dei ragazzi del Vallecrosia Academy, che per tutto il primo tempo hanno tenuto bene il campo, poi, complice la stanchezza e qualche errore di troppo, hanno perso contro gli avversari che sono stati molto bravi nel finalizzare tutte le azioni” - commenta la Polisportiva.

Sabato mattina gli Esordienti 2010, accompagnati dal mister Daniele Ventura, sono andati in trasferta sul campo dell’Ospedaletti. “I ragazzi sono stati protagonisti di una notevole prestazione” - dice la società biancorossa - “Hanno gareggiato con convinzione e determinazione, portando a casa un ottimo risultato”.

Domenica mattina, invece, i Primi Calci leva 2015, accompagnati dal mister Vincenzo Colli, hanno affrontato una trasferta a Diano Arentino. “I ragazzi, che hanno giocato contro i pari leva del Golfo Dianese, sono sempre stati molto combattivi e determinati contro i piccoli di casa” - afferma la Polisportiva.

Sempre in trasferta, ma sul campo della Sanremese, hanno gareggiato i Pulcini leva 2013 guidati dai mister Francesco Lapa e Diego Giunta. "I ragazzi sono stati protagonisti di una buona prestazione” - rivela il Vallecrosia Academy.

Sul campo in erba dello Zaccari a Camporosso, sempre nella mattinata di domenica, i Giovanissimi 2008 hanno ospitato il Borghetto 1968. “Il primo tempo è stato molto combattuto ma poi passano in vantaggio gli ospiti con un calcio di rigore. Il Vallecrosia Academy pareggia poco dopo con una punizione spettacolare messa a segno da Cristian Micciche’" - dichiara la società biancorossa - “Raddoppio biancorosso poco prima della fine del primo tempo. L’autore del goal è stato Leonardo Mamaliga. Il secondo tempo è stato molto combattuto. La partita si è però conclusa con un risultato finale che si attesta sul 2-2, col pareggio del Borghetto su azione di calcio d’angolo”.