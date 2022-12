Processo 'Breakfast', dalla sfida alla procura alla tentazione della prescrizione: mercoledì in aula Scajola a carte scoperte

Cresce l’attesa per la prima (vera) udienza del processo 'Breakfast' in Corte d’appello a Reggio Calabria, dove il sindaco di Imperia Claudio Scajola è imputato per procurata inosservanza pena nei confronti di Amedeo Matacena.

Un’attesa che, in realtà, riguarda solo la decisione del primo cittadino imperiese se accettare o meno la prescrizione del reato. La condanna in primo grado a 2 anni di reclusione, pena sospesa, per aver favorito la latitanza dell’ex parlamentare FI condannato a 3 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, è stata appellata dalla difesa anche se le sorti del processo a Scajola erano già segnate dopo la sentenza del tribunale di Reggio Calabria e l’esclusione dell’aggravante mafiosa richiesta dalla Dda dello Stretto. La procura aveva deciso di non appellare la condanna del sindaco, difeso dai legali Elisabetta Busuito e Patrizia Morello. Appello, invece, chiesto dai legali di Scajola.

"Finalmente hanno fissato l'udienza e in aula produrremo ulteriori elementi. Sono assolutamente estraneo a questa accusa e sono nel contempo molto fiducioso". Così al nostro giornale il sindaco Scajola commentava la fissazione del processo di secondo grado nel settembre scorso. "Quanto produrremo – ha sottolineato il primo cittadino - dimostrerà l'estraneità rispetto a quanto contestato". Una dichiarazione che farebbe presupporre la rinuncia da parte di Scajola alla prescrizione. Mercoledì, quindi, si giocherà a carte scoperte e si saprà se il processo di secondo grado per Scajola morirà sul nascere, oppure continuerà nella convinzione da parte dei suoi legali di arrivare a una piena assoluzione.

Il processo intentato a Reggio Calabria è solo l’ultimo di una serie di problemi che hanno contrassegnato la vita politica (e non) dell’attuale sindaco e presidente della Provincia di Imperia. Gaffe clamorose, inchieste e passi falsi che hanno costretto Scajola a doversi destreggiare tra dimissioni e scuse, processi e pubbliche figuracce.

La carriera politica come primo cittadino, iniziata nel 1982, lo vide costretto a dimettersi un anno dopo per l'ipotesi di concussione relativa all'appalto per la gestione del Casinò di Sanremo. Venne arrestato il 12 dicembre 1983, su ordine della Procura di Milano, e alla fine fu assolto da ogni accusa di richiesta di tangenti nel 1988.

Chi potrà poi mai dimenticare la vicenda della casa al Colosseo comprata a sua insaputa? L’allora ministro allo Sviluppo economico ne uscì assolto dal punto di vista giudiziario dopo avere rinunciato alla prescrizione, ma non dal punto di vista politico. Scajola, infatti, fu costretto a dimettersi dopo essere stato travolto dall’indignazione e dal sarcasmo dell’intero paese.

Prescrizione, invece, della quale si era avvalso nell’inchiesta che era seguita al ritiro della scorta al giuslavorista Marco Biagi, il consulente dell’allora ministro del Lavoro Roberto Maroni, ucciso dalle Br il 19 marzo 2002. La vicenda è nota, così come la famigerata frase con la quale Scajola apostrofò Biagi, "un rompicoglioni", a causa delle presunte continue richieste in merito al rinnovo del contratto da consulente. Anche in quel caso Scajola fu costretto alle scuse e alle dimissioni da ministro dell’Interno. Nel novembre 2010 gli fu notificato un avviso di garanzia dalla Procura di Imperia per associazione a delinquere nella realizzazione del porto della città. Secondo l'accusa, la concessionaria ‘Porto Imperia spa’ avrebbe affidato i lavori del porto all'Acqua Marcia di Francesco Bellavista Caltagirone. Il 7 gennaio 2013, su richiesta della procura, il gip Botti decide di archiviare il caso perché non vi erano elementi per comprovare l'associazione a delinquere.

La sua esperienza alla guida del comune di Imperia è stata abbastanza tranquilla, senza le montagne russe che avevano contraddistinto la sua parabola politica nazionale. L’unico problema che Scajola ha dovuto affrontare negli ultimi tempi è legato, anche se indirettamente, al processo di Reggio Calabria.

Nei mesi scorsi il gip del tribunale di Imperia ha deciso di archiviare l’inchiesta nella quale il sindaco era finito per truffa ai danni dello Stato. L’accusa era quella di presunte irregolarità nei rimborsi all'esito delle trasferte, verso gli aeroporti di Torino e Genova, da cui poi partiva per il processo ‘Breakfast’ che era in corso Reggio Calabria. Un’accusa, quella sostenuta dalla guardia di finanza, non ha convinto neanche la procura, che ha chiesto l’archiviazione.