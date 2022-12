Sanremo: ieri sui campi del Mercato dei Fiori la 2a tappa del Tour 'Marcantonio Scipione 22-23'

Grande domenica pallavolistica quella che si è svolta ieri al Mercato Dei Fiori di Sanremo, nella 2a tappa del Tour Marcantonio Scipione 2022/23 'Merry Cristhmas con la Lilt'. Giornata all'insegna dello sport, del divertimento, dell'amicizia e anche della solidarietà.

Al torneo, organizzato dalla SDP Mazzucchelli, hanno partecipato 11 società, 51 squadre e circa 180 atleti tra la mattinata e il pomeriggio che si sono affrontati sui campi da gioco che gli hanno visti divisi per categorie in base alla propria età. In mattinata si sono fronteggiate le categorie S3 Green (esperti) e S3 Verdi (principianti) mentre, dopo pranzo si sono sfidate le categorie S3 Red (esperti), S3 Rossi (principianti) ed S3 Blu.

Per tutto il corso della manifestazione è stato presente uno stand della LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) che grazie alla sua partecipazione ha potuto sensibilizzare i presenti alla prevenzione dei tumori sia per uomini che per donne. Allo stesso modo la SDP Mazzucchelli ha offerto un servizio di trucco gratuito a sfondo Natalizio a tutti i bimbi e allenatori, grazie alla truccatrice Rebecca Borea.

A fine manifestazione a premiazioni avvenute, Maria Rita Galliano (presidente della società matuziana) ha commentato con entusiasmo lo svolgersi della giornata con le seguenti parole: "Siamo tornati alla normalità e ne sono felicissima. E' stata una giornata impegnativa ma soddisfacente sono tutti i punti di vista anche se molte delle squadre non erano al completo a causa dell'influenza che in questi giorni ha raggiunto picchi importanti. Come tutti gli anni il nostro torneo ha come obbiettivo la sensibilizzazione di una tematica importante e quest'anno abbiamo scelto la LILT che è stata presente per tutta la giornata e con la quale abbiamo cercato di divulgare il concetto di "prevenire è sempre meglio che combattere". Ci tengo a ringraziare Sanremo Piante Group che ha gentilmente fornito le piantine per la premiazione di atleti e allenatori, tutti gli sponsor presenti che hanno supportato l'evento, l'intero staff organizzativo e la trucca bimbi Rebecca Borea. Con l'auspicio di continuare su questa strada di ripresa pallavolistica e a nome dell'intera SDP Mazzucchelli auguro a tutti quanti un sereno Natale e un felice anno nuovo".