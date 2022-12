Pallavolo: Under 17 maschile e 2a Divisione femminile in evidenza nel weekend dell'Imperia Volley

Otto le squadre dell’Imperia Volley scese in campo: Bilancio sei vittorie e due sconfitte. In evidenza le formazioni Under 17 Maschile, Under 18 e 2a Divisione Femminile che guidano a punteggio pieno la classifica provvisoria dei rispettivi gironi.

Campionato Regionale Serie D Maschile 6a Giornata

Imperia Volley-Pallavolo Futura Ceparana (SP) 3-1

Archiviata la prima sconfitta con il Volley Uscio-Rapallo, gli imperiesi trovano nuovamente i tre punti con la vittoria nella gara con gli spezzini del Pallavolo Futura Avis Bertoni. Buona prestazione di tutto il collettivo, con il gradito ritorno in campo dopo il grave incidente di gioco che lo aveva tenuto lontano per lunghi mesi dai parquet del capitano Stefano Sbarra.

Campionato Regionale Serie D Femminile 8a Giornata

Cogovalle-Imperia Volley 3-1

Opaca prestazione al Pala Damonte di Cogoleto delle ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti che incassano il secondo stop del campionato. Nonostante la sconfitta le imperiesi mantengono la terza posizione della classifica provvisoria utile per la partecipazione ai play off.

Campionato 2a Divisione femminile Girone B

La Casa del Priore Andora-Imperia Volley 0-3

Bissano l’identico punteggio dell’esordio le ragazze di Pietro Ravoncoli e Sara Pressamariti che espugnano il Palasport di Via del Merula con un rotondo 3/0.

Campionato Under 18 6a Giornata

Imperia Volley-Grafiche Amadeo Sanremo 3-1

Sono il capitano Alice Piccione e compagne ad aggiudicarsi l’attesa gara tra le reginette del Girone B del campionato U18. Entrambe le formazioni arrivavano a questo incontro appaiate a pari punti con cinque vittorie in altrettanti incontri. Partita sempre condotta dalle imperiesi, con un lieve calo di attenzione solo nel secondo set perso ai vantaggi (25/27).

Campionato Under 16 Girone C 5a Giornata

Oliflor Sanremo-Imperia Volley 0-3

Con la vittoria numero quattro su cinque gare la formazione U16 consolida il terzo posto della classifica provvisoria del girone C.

Campionato Under 14 Girone B 5a Giornata

Bordivolley-Imperia Volley 1-3

Rompe il ghiaccio anche la giovane formazione del tecnico Mario Ozenda che incasella i primi tre punti vincendo in trasferta alla palestra Montale di Bordighera con le pari età del Bordivolley.

Campionato Under 15 Maschile Girone Unico 4a Giornata

Imperia Volley-Unione Maschile Sanremo 0-3

Prima sconfitta per l’Imperia Volley nel derby con l’Unione Maschile Sanremo.

Campionato Under 17 Maschile Girone Unico 3a Giornata

Volley Team Finale-Imperia Volley 0-3

Tris di vittorie per la formazione U17 che espugna il campo del Volley Team Finale. Percorso netto, dopo tre giornate, per i ragazzi di Roberto Gugliotta e Guido Lizza con nove set all’attivo e nessuno concesso.