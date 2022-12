Pallavolo: due formazioni nei rispettivi campionati e le squadre del Minivolley nel weekend della Nlp Sanremo

Trasferta difficile in quel di Carcare contro la Pallavolo Carcare. La Nlp Controcorrentre, oltre ai problemi di recupero da infortuni, ha dovuto fare a meno di diverse atlete causa influenza. Ciononostante le ragazze di coach Michela Valenzise hanno iniziato bene il match vincendo il primo set. Nei successivi però nulla hanno potuto contro la squadra di Carcare che vince così per 3-1.

Arriva un altro successo per la Under 18 in casa del Bordivolley. Sotto di 2-0 le ragazze però hanno saputo reagire portandosi sul 2-2. Quindi i giochi si sono fatti duri, ancor di più nel tie-break vincendolo però per 15-10. Le due allenatrici Michela Valenzise e Silvia Cimino possono dirsi soddisfatte del risultato ottenuto dalla loro squadra che vedeva schierate, tra le altre, tre atlete Under 16.