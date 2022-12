Pallamano, fine settimana impegnativo per gli under 11 e 13 dell'Abc Bordighera (Foto)

Fine settimana impegnativo per le squadre di pallamano under 11 e under 13 dell’Abc Bordighera che sono scese in campo per i campionati francesi.

Parte in salita l'avventura degli under 11 bordigotti ai Championnats Départementaux Comité des Alpes Maritimes. Hanno affrontato in trasferta a Nizza due partite valide per il Championnat U11 masculin. “La prima partita è stata contro una squadra che era meglio strutturata rispetto alla nostra" - fa sapere l’Abc Bordighera - “La classifica, infatti, ribadisce la differenza, visto che i ragazzi del Pays de Grasse Handball Asptt 1 sono primi in classifica. L’incontro si è concluso 25 a 6 a favore di Pays de Grasse handball asptt1”.

“Finita la prima partita, dopo pochi minuti di riposo, i nostri contati sette 'eroi’ sono scesi nuovamente in campo” - commenta l’Abc Bordighera - “Cambia l'atteggiamento in questa seconda sfida giocata contro l’As Btp Nice Handball1. L'Abc è stato in vantaggio per buona parte della partita ma, sul finale, è finito l'ossigeno e l'assenza dei cambi è pesata parecchio. Il match si è così concluso 12 – 11. Il risultato purtroppo non è positivo ma nel complesso Stefania, il coach degli under 11, si dichiara soddisfatta anche se sottolinea una mancanza di automatismi durate il match e ogni tanto qualche difficoltà ad applicare quello appreso negli allenamenti”.

La società a discolpa dei ragazzi sottolinea come abbia influenzato anche “il diverso approccio nell'affrontare la pandemia di Covid-19, che in Italia ha completamente chiuso le palestre e lasciato i nostri ragazzi senza allenamento per quasi due anni al contrario dei cugini francesi, che hanno fermato gli allenamenti solo per pochi mesi. In questa età la differenza di allenamento diventa sostanziale. Fiduciosi del nostro gruppo e dei nostri coach cercheremo di ricucire il gap in poco tempo”.

L’Abc Bordighera sottolinea, inoltre, come “l'importante per i ragazzi sia giocare e fare esperienza sul campo, partita dopo partita, creando un gruppo forte e coeso che possa concludere questo campionato nella migliore posizione in classifica e costruire un futuro sempre più vincente. Ringraziamo i nostri giovani atleti, i loro genitori e i nonni che si prodigano per aiutare nell'organizzazione delle trasferte e per il loco costante tifo caloroso".

Giornata negativa per l'Abc under 13, alla palestra Conrieri di Bordighera, scesa in campo per i Championnats Départementaux Comité des Alpes Maritimes. “Al contrario degli altri incontri i ragazzi erano in difficoltà sia fisica che mentale. La squadra, purtroppo, non sembrava ingranare la marcia giusta e difficilmente ha trovato lo specchio della porta, sbagliando anche qualche rigore" - sottolinea l’Abc Bordighera - “I ragazzi sembravano spaesati, non rispettavano i ruoli e in alcuni casi non hanno ascoltato i consigli della panchina”.

“Gli avversari erano molto più dinamici, mentre noi eravamo troppo fermi al centro del campo oppure un po' troppo fuori ruolo" - dichiara la coach Manuela commentando la partita valida per il Championnat U13 masculin - “E’ mancato il giocare con il cuore. Da martedì, giorno di allenamento, con i miei ragazzi analizzeremo la partita e cercheremo di capire cosa è successo. Faremo tesoro degli sbagli, per non commetterli più, e imparare tutti a migliorare, giocare da squadra senza troppo pensare solo a guizzi individuali. Sempre da martedì vi saranno nuovi allenamenti con l'aiuto di un coach di esperienza L.M.”.

La giornata per l'ABC si è conclusa così: ABC-AS BTP Nice handball2 è terminata con il risultato 2-13 mentre ABC-ASSM selection handball è finita con il risultato 6-14. La giornata di domenica lascia un po' di amaro in bocca alla società Abc Bordighera che però ritiene doveroso sottolineare la convocazione di Simone Coletta a partecipare ad un nuovo gruppo formato da atleti italiani e monegaschi per incontri dipartimentali che coinvolgeranno tutta la Francia. “Nei prossimi mesi altri giocatori potrebbero essere selezionati secondo il giudizio di osservatori esterni” - dichiara la società- “Come sempre concludiamo dicendo W la Pallamano e W l'Abc”.