Ospedaletti: in via Isnart una nuova palestra e due uffici per le società sportive della città (Foto e Video)

Doppia inaugurazione, questa sera al complesso sportivo di via Isnart a Ospedaletti. Alla presenza del Sindaco, Daniele Cimiotti, e dell’Assessore Giacomo De Vai, è stato tagliato il nastro per una piccola palestra ricavata a fianco dello storico terreno di gioco per il basket e il volley del palazzetto.

Un luogo dove potranno trovare spazio alcune delle discipline che vengono svolte dalle associazioni locali, tra cui arti marziali, ginnastica e danza. Oltre alla nuova palestra sono stati inaugurati gli uffici delle società di pallavolo e pallacanestro della città delle rose.

Un luogo, sempre attiguo alla palestra in via Isnart, che era ridotto in pessime condizioni dopo anni in disuso. Ora i due sodalizi potranno godere di un ufficio ciascuno, corredato da un bagno e anche una sala massaggi. Il costo dell’intervento svolto dal Comune di Ospedaletti ammonta a circa 75mila euro.

“Finalmente siamo riusciti a dotare il nostro palasport – ha detto il Sindaco, Daniele Cimiotti - di nuovi spazi per le associazioni sportive. Di fatto abbiamo tre nuovi spazi per attività come karate, kick boxing, danza, ginnastica dolce e i classici sport”.

In futuro altri progetti per le associazioni marinare: “Stiamo discutendo proprio in questi giorni – termina Cimiotti – per trovare un accordo per la convenzione che vedrà le quattro associazioni marinare per la gestione diretta della Darsena, dopo i nuovi lavori svolti”.