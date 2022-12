Challenge Sanremo vince il premio di migliore nuova gara dell'anno del circuito Challenge Family

Buona la prima, verrebbe da dire. In occasione del meeting mondiale dei direttori di gara ospitato da Anfi Resorts a Gran Canaria, sono stati assegnati i Challenge Family Awards dell'anno 2022: questi premi, un prezioso riconoscimento per i comitati organizzatori degli eventi, sono assegnati in seguito ad una votazione a cui partecipano migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo.

Challenge Sanremo ha vinto il premio di Migliore Nuova Gara dell'anno, un grande stimolo per continuare a migliorare negli anni successivi e un concreto riscontro per l'intenso lavoro compiuto dal Comitato Organizzatore in occasione della prima edizione dell'evento.



“È stato emozionante ricevere il premio di Best New Race 2022 durante gli Awards del Challenge Family dopo due giorni di confronto con i migliori organizzatori a livello mondiale – dice Daniele Moraglia, responsabile del Comitato Organizzatore di Challenge Sanremo - Un risultato da condividere con tutto il gruppo organizzatore che mi auguro possa rendere orgogliosi tutti i Comuni che ci hanno ospitato e tutte le Istituzioni che ci hanno aiutato. È un premio di tutti, assegnatoci dagli atleti che hanno preso parte alla gara, un premio che deve spronare a migliorare e a crescere perché il Challenge Sanremo è una manifestazione sportiva che merita grande rispetto e che può dare molto al territorio. Inoltre, a breve usciranno i risultati di una ricerca condotta con SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) riguardo la ricaduta economica della manifestazione e sono pronte tante novità per la prossima edizione”.



“I Challenge Family Awards evidenziano davvero il nostro impegno nei confronti dei partecipanti che noi identifichiamo con l'hashtag #AllAboutTheAthlete - ha affermato Jort Vlam, CEO di Challenge Family - Non solo celebrano le gare che hanno davvero eccelso in questa stagione, ma anche gli atleti che assegnano questi preziosi Awards: è la loro voce che conta ed è la loro voce che viene celebrata, insieme alle gare. Stiamo affrontando un momento complicato nel settore dell'organizzazione degli eventi sportivi ma, sebbene sono alcuni dei nostri eventi hanno ricevuto un riconoscimento, voglio sottolineare la dedizione e l'impegno di tutti i team che organizzano le nostre gare, mossi dall'intento e di regalare la gara della vita ad ogni partecipante”.