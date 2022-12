Calcio a 5, serie C: il lupo del Lagoscuro porta fortuna all'Airole che espugna Pompeiana e sale al secondo posto

Secondo posto in classifica raggiunto per l’Airole FC nel girone A della serie C maschile di calcio a 5 della Liguria. Complice anche la sconfitta interna dell’Imperia contro la capolista Taggia le viverne hanno infatti agganciato proprio i nerazzurri a quota 12 punti dopo sei giornate di campionato.

Nella settimana che si era aperta a livello femminile con la netta vittoria del Città Giardino Marassi contro le Airole Women già sicure delle final four di Coppa Italia (doppietta ospite di Giada Pennini nel 10-2 subito in terra genovese) il team biancoverde maschile ha infatti espugnato venerdì sera la palestra di via Lagoscuro a Pompeiana, proprio la località del recente avvistamento del lupo che sta animando le cronache locali nonchè ostica struttura di casa del Santo Stefano al Mare contraddistinto dalle ridotte dimensioni del campo che hanno ancora una volta prodotto una partita ricca di gol e di occasioni con i portieri sempre grandi protagonisti.

Partenza forte dei padroni di casa che si portavano in vantaggio cogliendo anche un palo prima di venire raggiunti da Joel Valenti lesto a concludere una bella azione di squadra. Il 2-1 dell’Airole, con cui si chiudeva un primo tempo equilibrato, arrivava così da un corner grazie a Filippo Caramello Canzone abile a battere sul tempo la difesa avversaria. Nel secondo tempo saliva quindi in cattedra per l’Airole Vincenzo Gullace che segnava dapprima con un tiro potente nel sette e poi, dopo il momentaneo 2-3 dei padroni di casa, avviava con una magia terminata sul palo l’azione che portava successivamente al gran gol da fuori di Marco Foti. Dopo il 3-4 rossoblù ed un ulteriore legno personale era quindi ancora Gullace a chiudere il match con un gol su punizione ed una rete in contropiede dopo aver scartato il portiere locale.

Restava così il tempo per il gol del definitivo 4-6 del Santo Stefano con Mazzei a firmare la sua doppietta personale per la squadra di casa così come il suo compagno ex Pro Seborga Jacopo Pisano tra i migliori in campo. Seguiva quindi il fischio finale con le due squadre che si scambiavano reciprocamente i complimenti a centrocampo al termine di un match come sempre vibrante ma molto corretto. Tre punti quindi preziosi per l'Airole in vista del restante impegno casalingo prima della pausa natalizia ossia il big match di alta classifica contro l’Imperia che chiuderà anche il girone d’andata.