Ventimiglia: le associazioni del territorio organizzano i pasti di Natale e Santo Stefano per i bisognosi

La 'Scuola di Pace' di Ventimiglia, in partnership con Spes, Caritas Intemelia e Auser Intemelia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ventimiglia, in occasione del Natale, promuove due pranzi di solidarietà a favore delle persone più sole della città.

Domenica 25 dicembre saranno offerti 130 pranzi da asporto per i migranti in transito. Sarà a base di bistecca di pollo impanata, uova sode, mele e panettoncino. Il giorno di Santo Stefano, presso la paleatra Ex Gil di Ventimiglia, il pranzo sarà rivolto in particolare agli anziani soli. Tutti i partecipanti verranno omaggiati di un panettone. Prevista anche l'animazione musicale con fisarmoniche. Chi intende partecipare al pranzo del 26, deve prenotare al numero 333.3530598.

Per tenere vivo il senso di solidarietà della città, 'Scuola di Pace' ha lanciato l’inizaitiva 'Aggiungi due posti a tavola!': versando un contributo di 15 euro sul conto corrente: IBAN IT90W 05387 49100 00004 7258631. A oggi più di 70 persone hanno raccolto l’invito.