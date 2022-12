Ventimiglia: a Sant'Agostino il 22 dicembre concerto con le musiche tradizionali di Natale

Si terrà il 22 dicembre a Ventimiglia, nella chiesa tardo gotica di Sant’Agostino, un concerto natalizio per organo e cornamusa, dedicato alle musiche tradizionali di questo magico periodo dell’anno. Sarà preceduto dalla presentazione del libro “Organi storici di Ventimiglia, schedatura e documentazione d’archivio dal XV secolo ad oggi”, a cura di Silvano Rodi.

Il concerto si presenta come un viaggio all’interno delle musiche tradizionali natalizie comprese nell’area del nord Italia, della Francia, dell’Irlanda, capaci di trasmettere sensazioni e atmosfere che questo magico periodo dell’anno sa far rievocare. Il repertorio, che affonda le sue radici nei canti pastorali e nelle pive suonate anticamente dai pastori con le loro zampogne, è stato poi rielaborato nella letteratura organistica dal barocco in poi.

Basti pensare al “Capriccio pastorale” di Frescobaldi , inteso proprio ad imitare le melodie che gli zampognari erano soliti eseguire nel periodo natalizio, secondo una secolare tradizione, ancor oggi diffusa.