Rovere d'Oro 2023 di San Bartolomeo al Mare, raddoppiati i premi, online il nuovo sito web

È già partita la macchina organizzativa della 34ma edizione del Rovere d’Oro, la manifestazione che più di ogni altra caratterizza San Bartolomeo al Mare. L’Associazione Rovere d’Oro e il Direttore Artistico Christian Lavernier hanno battezzato il nuovo sito web (roveredoro.org), da poco online, hanno pubblicato il Bando e annunciato un congruo aumento dei premi. Il Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro 2022" si svolgerà dal 18 al 23 luglio.

“Il Bando è disponibile sul nuovo sito del Concorso – fanno sapere dall’Associazione – i premi sono stati raddoppiati e complessivamente ammontano a 16.000€. Abbiamo fatto il massimo per dare una nuova veste al Concorso e per fornire più possibilità ai ragazzi. Le iscrizioni si effettuano online”.

“Dopo sei anni di lavoro con il Comune di San Bartolomeo al Mare e con l'Associazione Rovere d'Oro – dichiara il Direttore artistico Christian Lavernier - siamo riusciti a fare un passo importante. L'ammontare delle borse di studio in palio è stato raddoppiato, con uno sforzo importante da parte di tutti in un periodo non semplice. Il sindaco Valerio Urso, l'assessore Maria Elena Ardoino, il consigliere Antonello Martini e tutta l'Amministrazione comunale sono stati al nostro fianco nel perseguire questo obiettivo. L'Associazione Rovere d'Oro e la sua Presidente, Elvira Arimondo, sono già all'opera per la preparazione del Concorso. Ho sempre ribadito che bisogna investire nei giovani, proteggere i loro sogni, proteggere l'arte che perseguono. Ci stiamo provando. Sono sicuro che questa edizione ci riserverà grandi sorprese”.

“Abbiamo accolto le richieste dell’Associazione e del Direttore artistico e abbiamo aumentato gli investimenti nel Concorso – spiega il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso – l’edizione 2022 è stata quella della rinascita, quella del 2023 sarà quella del definitivo rilancio di questo evento che rimane il più importante per la nostra località. È un evento culturale di grande rilievo, che ci caratterizza e ci fa conoscere in tutto il mondo, nel quale continueremo ad investire”.