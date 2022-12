I 'Colossi' dell'artista ventimigliese Andrea Iorio premi ufficiali al 27 torneo di Judo a Montecarlo (Foto)

I ‘Colossi’ dell’artista ventimigliese Andrea Iorio sono stati i premi ufficiali del torneo internazionale di Judo di Monaco, che ha visto ieri la disputa della sua 27a edizione allo stadio ‘Louis II’ di Montecarlo.

Le sculture dell’artista, ancora una volta (già nella ventiseiesima edizione pre-covid), sono state scelte per premiare gli atleti tra i più importanti al mondo nella disciplina del Judo. Giappone, Ucraina, Belgio e Francia si sono battute sul tatami monegasco con spettacolari mosse.

Il podio, dopo una bellissima finale Giappone-Ucraina, ha visto al primo posto il paese del ‘sol levante’ e al terzo la Francia. Alle tre nazionali sono stati consegnati i ‘Colossi’ in versioni oro, argento e bronzo. Si chiamano in questo modo i personaggi ideati e creati da Iorio e già esposti in Francia, Polonia e Italia tra pittura e scultura.

Il ‘Colosso’ rappresenta l’essere umano e il suo rapporto con gli altri individui, tra psiche, violenza e amore.