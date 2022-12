Festival di Sanremo 2023: per la prima volta dopo 28 anni il medico dell'Ariston non sarà Stefano Ferlito

Il Festival di Sanremo 2023 sarà il primo, dopo 28 anni, senza la gestione medica del Dottor Stefano Ferlito. Sanremese, andato in pensione da alcuni mesi, è stato Dirigente del Pronto Soccorso matuziano e del 118, Ferlito ha seguito protagonisti, cantanti, presentatori e addetti ai lavori che, per tutti questi anni, hanno lavorato all’interno del Teatro Ariston.

Negli ultimi due Ferlito, insieme ad altri medici e infermieri dell’Asl 1 Imperiese, si è anche occupato del servizio di tamponi per il periodo Covid, sempre per conto della Rai. Il Dottor Ferlito si occupato di piccoli e grandi problemi medici e sono stati in molti, tra presentatori e cantanti a ricorda il suo aiuto in questi 28 anni.

Sarà sostituito dal Dottor Simone Carlini, che opererà in sinergia con il collega Giancarlo Abregal e sotto l’egida del Direttore del dipartimento emergenza-urgenza e rianimazione di Asl 1, il Dottor Giorgio Ardizzone.