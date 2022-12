Sito web: 4 motivi per affidarsi a dei professionisti ed evitare il fai da te

Al giorno d’oggi avere un proprio portale online è diventato fondamentale per qualsiasi realtà. Che si tratti della grande azienda o della piccola impresa a gestione familiare, infatti, essere visibili nel web non è più un optional ma una vera e propria necessità perché gran parte delle vendite e del fatturato derivano proprio dai canali online. Al tempo stesso, per realizzare un proprio sito web non è più necessario investire budget elevati come in passato: oggi esistono soluzioni decisamente più semplici. Addirittura, è possibile creare un portale online con il fai da te e molti sono tentati da questa opzione che però alla fine si rivela tutt’altro che conveniente.

Quello che vale la pena fare, al giorno d’oggi, è affidarsi a dei servizi professionali di realizzazione siti web: web agency che offrano un pacchetto completo. Il fai da te, al contrario, deve essere evitato e oggi vediamo nel dettaglio per quali motivi non conviene.

#1 Con il fai da te si rischia di spendere di più

Con il fai da te si rischia di spendere decisamente di più, anche se generalmente chi sceglie questa strada lo fa proprio per risparmiare. Quello che spesso non viene precisato, infatti, è che realizzare un portale e metterlo online non è proprio una passeggiata. Anche se al giorno d’oggi esistono tool e programmi che rendono la vita decisamente più semplice e possono essere utilizzati anche da chi non ha competenze per quanto riguarda la programmazione, questo non significa che tutti possano creare un sito web da un giorno all’altro. Se non si hanno conoscenze, si è costretti ad acquistare un template già preconfezionato, pagare un grafico, chiedere una consulenza e magari acquistare anche un abbonamento. Insomma: alla fine il giochino si rivela molto più costoso del previsto e non ne vale più la pena.

#2 I professionisti sono in grado di effettuare un lavoro a regola d’arte

Affidarsi a dei professionisti significa poter contare su persone esperte, in grado di effettuare un lavoro a regola d’arte con tutti i dovuti crismi. Non tutti i siti web infatti sono uguali e quelli creati con il fai da te da persone incompetenti si riconoscono subito.

#3 In caso di problemi, sai a chi rivolgerti

I problemi e gli inconvenienti che potrebbero presentarsi una volta messo online il sito web sono parecchi, perché quello dell’informatica è un settore in continua evoluzione, estremamente dinamico. Se il portale è stato realizzato da professionisti, si sa a chi rivolgersi in caso di problemi ma se si è optato per il fai da te si rischia di doverlo lasciare offline per molto tempo prima di risolvere anche un semplicissimo bug.

#4 Non basta mettere online un sito per ottenere visibilità

È importante ricordare infine che non basta mettere online un sito per ottenere visibilità nel web ed è per questo che conviene affidarsi ad una web agency: perché è in grado di offrire anche altri servizi integrati, per ottenere i risultati che si desiderano in breve tempo.