Imperia, raid dei soliti ignoti nell’entroterra di Porto Maurizio: sventato dal passaparola e dall’arrivo dei carabinieri

Ladri in azione a Massabovi e in zona Artallo in via San Benedetto, nell’immediato entroterra di Porto Maurizio nel tardo pomeriggio di sabato. Il raid è stato sventato dal passaparola dei vicini di casa e dall’intervento di una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, due uomini sarebbero riusciti a entrare entrati in villetta isolata sulla sommità della frazione di Massabovi e sarebbe anche stato anche stato notato in zona un furgone bianco con una terza persona a fare da palo, altri tentativi andati a vuoto ci sarebbero stati in zona San Bendetto ad Artallo.

“Sono entrati nella villa di un mio vicino -racconta un testimone al nostro giornale - sventrando una porta blindata, rovistando ovunque, ma senza portare via niente. Fortunatamente il proprietario è stato avvisato in tempo di quello che stava accadendo dall’incaricato che doveva portare da mangiare ai suoi cani ed ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti prontamente ma in casa non c’era più nessuno”. Per questo episodio non è ancora stata sporta denuncia.

“Nelle stesse ore -prosegue il racconto – ci sono stati tentativi anche ad Artallo in zona San Benedetto, da un mio vicino di casa e in questo caso ci sono telecamere che possono aver ripreso la scena e anche io mi sono ritrovato un buco nella rete. Mi risulta che alla Fattoria didattica siano stati sottratti dei fusti d’olio”.

“Credo che dovremo ricominciare ad uscire alla sera per controllare il territorio”, ha scritto l’amministratore della chat di WhatsApp 'Imperia Urgente' Vittorio Chisci - chi fosse disponibile mi scriva al mio numero”.

“Io ci sono e potremmo fare di più organizzando una pattuglia serale con voi che uscite sul territorio”, ha immediatamente replicato l’assessore alla sicurezza Antonio Gagliano che nei primi anni Duemila da esponente della Lega, era stato il promotore delle Ronde padane in città.