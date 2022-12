Lui è ‘Brutto’ solo di nome ma non di fatto. E’ stato abbandonato in parcheggio circa un anno fa. E’ stato nutrito in tutto questo periodo ma si è preso un’otite ed è stato stato male.

Ora è stato curato ma non può tornare al freddo per strada. Bravissimo e coccolone cerca solo un po’ d’amore. E’ educato alla lettiera, castrato, spulciato e sterminato (Fiv/Felv negativo). Si trova in provincia di Imperia.

Per informazioni: 339 3670333