Pallavolo: vittoria del Volley team Arma Taggia sul Nova di San Lorenzo al Mare.

Ieri pomeriggio alle 16.30 presso il Palaruffini di Taggia, si è svolta la terza partita di seconda divisione per le ragazze del VTAT Edilizia Cresente contro il Nova di San Lorenzo al Mare.

"Sulla carta - si spiega nel comunicato - le giovani del coach Lorenzo Gallina arrivavano da un periodo un po' difficile e quella di ieri poteva e doveva essere la partita del 'riscatto'.

Un primo set praticamente 'non giocato' (perso 17-25) contro delle avversarie sicuramente alla portata. Dal secondo set è cambiata la musica e, nonostante un congruo vantaggio in parte recuperato (per creare suspense) le padrone di casa si sono aggiudicate il set per 25-22. Terzo set completamente a senso unico (25-10) mentre il quarto è stato di nuovo giocato con confusione e distrazione e a volte poco ordine in campo; set comunque chiuso sul 25-20 grazie a delle battute 'pungent' e delle buone azioni di gioco.

Una vittoria che fa ben sperare e che dà tono a queste ragazze dopo un periodo decisamente 'NO'. I problemi vanno affrontati e risolti parlandone; servono la testa e l'impegno ma le capacità ci sono e vanno tirate fuori. Un ringraziamento particolare agli sponsor (Edilizia Crescente oggi in campo insieme alla squadra, e Casa Glamour) che ci supportano in questa prima parte di stagione.

Intanto oggi (domenica) al mercato dei fiori i giovani delle categorie Green, Red e Blu giocano il torneo 'Merry Christmas con la Lilt'."