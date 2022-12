Pallanuoto. Rari Nantes Imperia sconfitta 14-8 contro Milano Metanopoli nella 6ª giornata del campionato di A2

Uscito per limite di falli Merano (I) nel quarto tempo; Sup. Num. Metanopoli 5/11 + 3 rigori (due realizzati e uno parato da Grossi); Imperia 4/11 + due rigori (uno realizzato e uno sul palo).

Rari Nantes Imperia perde 14-8 contro Milano Metanopoli nella sesta giornata del campionato di Serie A2 girone Nord, rimanendo ferma ad un punto in classifica.

I giallorossi partono bene nell’ innovativo Aquamore Bocconi Center. Dopo 45 secondi capitan Corio, servito da Jacopo Brignolo – all’esordio stagionale -, si procura il penalty che Filippo Taramasco trasforma in gol. La Rari avrebbe più opportunità per raddoppiare ma non riesce ad inquadrare il bersaglio grosso: Corio, a tu per tu con Mugelli, viene murato e, poco dopo, è bravo a guadagnarsi il rigore che però Cesini manda sul palo.

Graziata più volte, Metanopoli reagisce e ribalta il punteggio. Il gol di Corio, in superiorità numerica, dopo un bello scambio con Cesini regala il 2-2 momentaneo ma i meneghini riescono a strappare il parziale.

Anzi, a cavallo tra primo e secondo quarto, piazzano un break da 3-0 che stordisce la squadra di Enrico Gerbò; comunque caparbia a rialzare la testa con le reti di Davide Cesini, siluro dal perimetro, e Giacomo Grosso, imbeccato dal no-look di Corio per il terzo centro personale in campionato.

All’inversione di vasca, la Rari spegne la luce ed i milanesi ne approfittano doppiando il punteggio, nel giro di cinque minuti. La doppietta personale, a uomo in più, di Corio interrompe momentaneamente la striscia negativa; Filippo Taramasco chiude il terzo tempo con un bel pallonetto che pizzica la traversa e si insacca nell’angolino. Sul tabellone però rimane scritto un pesante 11-6 nonostante la bella parata di Grossi che neutralizza un penalty.

La Rari non riesce a colpire, Metanopoli gestisce ed anzi si porta sul +7. Nel finale di gara, i giallorossi addolciscono il passivo con la rete in superiorità di Gandini e il primo gol tra i grandi di Filippo Milani: con il centro su rigore, il classe 2006 diventa il più giovane marcatore della Rari.