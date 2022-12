Pallacanestro: ampia vittoria per il Blue Ponente Basket sulla Cestistica Savonese

10/12 Cestistica Savonese – Blue Ponente Basket 61-95 (25-28,15-23,11-23,10-21)

Cestistica SV: Gentile G. 22, Torbito M. 16, Olivieri W. 13, Montemurro E. 4, Rosso (cap.) A. 2, Trezza F. 2, Zocco M. 2, Antona M., Asturi N., Marenco S., Ranno M., Valle G. – All.: Valle V. – Ass.: Napoli I.

BPB: Lo Piccolo A. 42, Petroncari A. 19, Genovese A. 10, Andreini (cap.) L. 8, Garibbo T. 6, Boretti J. 4, Pirosu M. 4, Ognibene F. 2 – All.: Archimede E. – Ass.: Scilletta A.

Arbitri: Franceri D., Zappa N.

"A volte la supposizione di avere davanti una partita ritenuta più semplice porta ad entrare in campo troppo morbidi: un inizio decisamente negativo, nel quale i padroni di casa trovano in breve tempo cinque triple con percentuali di certo 'fuori statistica' ma indubbiamente aiutati dalla totale pigrizia della difesa ospite nell'individuare i tiratori e chiudere loro gli spazi con almeno un minimo di decisione. La pigrizia si paga, e il primo quarto finisce in sostanziale equilibrio. Le cose non vanno molto meglio per gran parte del secondo quarto, ma verso la fine finalmente la difesa inizia a farsi più attenta ed aggressiva e, come sempre, ne giova l'attacco: si trovano buoni contropiedi e, a difesa schierata, la palla inizia a circolare e i tiri da forzati diventano buoni. Dopo l'intervallo l'atteggiamento ospite si conferma e le percentuali avversarie tornano nella norma, il che spiega il risultato finale. Nonostante l'ampia vittoria, diversi aspetti fondamentali sono da migliorare col lavoro in allenamento se si vuole provare ad essere competitivi con le migliori squadre del girone".