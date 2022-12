Otto medaglie per gli atleti del Tsukuri judo Ventimiglia al Trofeo di Natale a Genova (foto)

Appuntamento annuale per il club ponentino che ha schierato 8 dei suoi atleti ottenendo un bottino di tutto rispetto: oro per Bono Paolo, Catassi Gabriele, Morese Gabriele, Politi Francesco; argento per Mancarella Antonio, Spontone Christopher; bronzo per La Fata Andrea, Orengo Giovanni.



I ragazzi, seguiti in fase di gara dai tecnici Simone Catassi e Riccardo Biamonti, si sono dimostrati all'altezza della competizione svolgendo tutti gli incontri in maniera impeccabile. "Siamo molto contenti - spiega il direttore tecnico Cristian Di Franco -, stiamo lavorando in tutte le categorie per ottenere il massimo, dai pre agonisti agli amatori cerchiamo di fornire corsi per tutte le fasce di età diversificando il tipo di allenamento in base alla necessità, senza però mai dimenticare lo scopo principale che è quello di insegnare rispetto, umiltà, fair play. Chiudiamo questa stagione sportiva reduci da un campionato nazionale che ci ha visto raggiungere importanti traguardi ma adesso prepariamo il programma per il 2023 che sarà ricco di eventi e di sicure soddisfazioni. Auguriamo buone feste a tutti gli amici e famiglie che ci seguono".