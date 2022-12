La Pallamano SanCamillo Riviera Imperia torna vittoriosa dal Campionato Prima Divisione Francese Femminile

E con questa sono sette. La Pallamano SanCamillo Riviera Imperia torna dalla trasferta nell'entroterra di Nizza contro il San Martin vittoriosa per 23/19.



Partita bloccata nei primi cinque minuti, trovare una partita di pallamano senza reti per cosi tanto tempo è cosa rara, entrambe le formazioni si studiano prima della ‘battaglia sportiva’ che ne seguirà. Primo tempo molto equilibrato con le imperiesi che riescono con tenacia a portarsi in vantaggio di tre lunghezze difeso con le ‘unghie e con i denti’ sino alla fine, nonostante il momentaneo pareggio delle transalpine nella metà della seconda frazione di gioco, ma subito rimesso in sicurezza con delle buone ripartenze delle ragazze del capoluogo.



"Siamo veramente entusiasti di questi risultati - ci riferisce il tecnico Antonella Maglio -. Ora il campionato si ferma per la pausa natalizia e riprenderà all'inizio di Gennaio. Il nostro lavoro non si fermerà anche perchè al termine di questa prima parte di campionato, mancano due giornate, poi ci saranno i play-off per la promozione alla serie superiore".

FORMAZIONE: Sara Atzori reti 1, Raffaella Broi Capitano, Valentina Cigna 1, Laura Daprelà portiere, Chiara Giordano 5, Alessia Moisello 3, Alice Olivieri 1, Clara Pellicari 3. Chiara Repetto 4, Giulia Repetto 5, Ksenija Susa.

Allenatore: Antonella Maglio

Dirigente: Piero Torielli

ASSM Selection Handball - Pallamano San Camillo Riviera 19/23

Primo tempo 8 - 10.