Chiara Fiorili della As Foce vince a Montecarlo, la squadra Senior prima società

A Montecarlo era in programma la 10 km di Natale. Tra giovani e assoluti circa 1500 partecipanti, un numero imponente che fa tremare.



"Nella categoria cadette - spiegano dalla As Foce - la nostra Chiara, focina doc, è stata superba, vincendo senza timori, la sua corsa di circa 2 km.

La giovane atleta, al suo secondo anno da cadetta, seguita dal tecnico Giuseppe Sini, sarà impegnata il 15 gennaio '23 nella campestre regionale a Brugnato (Spezia). Il suo obiettivo è partecipare ai campionati italiani di campestre e, pensiamo, sia in grado di raggiungerlo, Nella 10 km.assoluta,1200 partenti, quattro volte i partiti nella omologa prova di Sanremo. Settimo posto per il tenace focino Luca Olivero; al 15° e 16° posto di questa immensa massa di corridori, ancora due atleti della Foce, Daniele Carlini e Alessandro Castagnino. I tre hanno fatto squadra arrivando secondi assoluti. In una classifica successiva che abbinava la corsa di Montecarlo a quella di Imperia di Olioliva, la Foce ha vinto, portandosi a casa un pregiato Trofeo".