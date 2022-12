Basket, Serie D. Bvc Sanremo sconfitto con onore da Aurora Chiavari

Sconfitta casalinga onorevole per un buon Bvc Sanremo con l’Aurora Chiavari, compagine d’alta classifica.

Bvc Sanremo-Aurora Chiavari 65-96 (17-21, 14-25, 14-26, 20-24)

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 24, De Febis 13, Tavanti 11, Tacconi Daniele 8, Deda 6, Dalla Rosa 3, Genovese. Coach: Alessandro Deda.

Aurora Chiavari: Enoyoza 23, Menegotto 13, Folli 13, Deli 10, Seganti 9, Sall 9, Ravera 7, Costa 5, Solari 4, Scibola 3, Bafico, Sanguinetti. Coach: Marenco.

“Abbiamo giocato una gara coraggiosa, grintosa e intensa per due quarti, poi siamo calati alla distanza - commenta l’allenatore/giocatore Alessandro Deda - dobbiamo continuare a lavorare con impegno in allenamento, sperando di riuscire a recuperare gli infortunati durante la lunga pausa natalizia per poi presentarci in buone condizioni alla ripresa del campionato”.