Tra guerra in Ucraina e morti eccellenti ‘Sanremo’ esce dalla top 10 delle ricerche su Google nel 2022

Tra la coda della pandemia, il dramma della guerra in Ucraina e alcune morti eccellenti il 2022 è stato un anno anomalo anche per il mondo del web che ha visto finire sottosopra alcune delle certezze che lo anno accompagnato per lungo tempo.

Come da tradizione digitale dicembre è il mese dei bilanci per Google e la classifica delle ricerche è da sempre fotografia dell’anno che sta per chiudersi.

In chiave locale la novità più significativa è una e una sola: la parola ‘Sanremo’ è uscita dalla top 10 delle ricerche in Italia. L’ambito sanremese è sempre presente, ma gli argomenti destinati ad andare in classifica sono stati altri ben più impattanti.

La classifica delle parole più cercate in Italia nel 2022 è specchio della contemporaneità: Ucraina, Regina Elisabetta, Russia Ucraina, Australian Open, Elezioni 2022, Putin, Piero Angela, Drusilla, Italia Macedonia, Blanco.

L’unica ‘bandierina’ sanremese è quindi nelle mani del vincitore dell’ultima edizione del Festival.

Tra i personaggi più ricercati nel 2022 su Google svetta Drusilla Foer, vera rivelazione dello scorso Festival di Sanremo. Il resto dei nomi è strettamente legato all’attualità: Putin, Drusilla, Blanco, Sinner, Vlahovic, Djokovic, Berrettini, Dybala, Marco Bellavia, Ornella Muti.

Tutta sanremese, invece, la ricerca dei cantanti. Praticamente la totalità dei nomi cercati su Google è in qualche modo legata alla kermesse: Blanco, Mahmood, Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Ana Mena, Irama, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Gianluca Grignani, Achille Lauro.

Esce la parola ‘Sanremo’, quindi, ma non esce dal mondo del web l’interesse per la manifestazione canora più importante d’Italia.