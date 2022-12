Calcio: i convocati biancoazzurri della Sanremese per il match di domani con il Ligorna

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura in vista della gara di domani con il Ligorna. Il match, valido per la diciassettesima giornata di campionato di serie D, si disputerà alle 15 allo stadio Comunale di Sanremo.



Al termine dell’allenamento, mister Giannini ha diramato l’elenco dei convocati: sono 22 i biancoazzurri disponibili. Assenti i lungodegenti Fischer e Mauro, non convocati Ferro e Urgnani. Rientra dopo la squalifica Scalzi.



Portieri: Tartaro (2004), Bohli (2005).



Difensori: Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini (2001), Aita (2002),Ricossa (2001), Biffi (2004), Secondo (2003).



Centrocampisti: Maglione (2002), Gagliardi, Giacchino (2003), Valagussa, Basso, Owusu (2004), Rizzo, Maugeri (2003).



Attaccanti: Del Barba (2003), Aperi, Pellicanó (2002), Mesina, Scalzi.