Calcio giovanile. L'Under14 della Sanremese Samy Rechidi in prova con l'Entella

Il calciatore Under14 della Sanremese Samy Rechidi è stato convocato dall’Entella, formazione di Serie C, per una serie di allenamenti e test della durata di tre giorni.

Da mercoledì 7 a venerdì 9 dicembre, il giovane calciatore delle giovanili biancazzurre è stato a Chiavari dove si è allenato con i pari età della formazione levantina.

“Per la Sanremese del presidente Alessandro Masu, è l’ennesimo riconoscimento della cura del settore giovanile che sarà sicuramente seguito da altre soddisfazioni” dichiarano dalla società biancazzurra.