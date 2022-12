Sanremo: consegnate le scatole di Natale all'Emporio Solidale (foto)

Presente l’assessore alle politiche sociali Costanza Pireri, Luca Bordonero (Emporio Solidale per l’associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo), alcuni rappresentanti di 'Sanremo Donna', del gruppo 'Sempre in forma' e della Croce Verde.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore Pireri – 'Sanremo Donna', 'Sempre in forma' e la Croce Verde hanno voluto organizzare questa bella iniziativa a sostegno delle persone in difficoltà. Le scatole di Natale rappresentano un piccolo ma importante gesto per regalare un caldo Natale alle persone più bisognose. Ringrazio di cuore tutti, anche per aver coinvolto nuovamente il nostro Emporio Solidale, che tanto si adopera per essere sempre al servizio delle persone più in difficoltà”.