Sono 170 i nuovi casi di covid registrati in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore per un totale regionale di 1.161 nuovi positivi. Il tasso di positività è oggi al 19,36%.

Stabile il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo dove però si registra la morte di una donna di 93 anni. In totale le vittime in regione sono tre.

In allegato il bollettino covid e l’aggiornamento sulle vaccinazioni