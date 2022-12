Ventimiglia: il ‘Cammino nella Storia’ si illumina con i colori del Natale

Continuano gli appuntamenti con il fine settimana dedicati al ‘Cammino nella Storia’ nel nuovo spazio culturale del Centro Storico di Ventimiglia che si è illuminato con i colori tradizionali del Natale grazie all'intraprendenza di Piero Fusco e Antonella Didonè, dove all'esterno della Sala delle Volte, che continua con la sua esposizione di abiti storici e oggettistica a tema, la caratteristica Piazza del Canto è stata arricchita con decorazioni e luci Natalizie e adornata con un albero di Natale.

Oh oh oh! - Buon Natale a tutti! Pronti per il Natale? domenica 11, domenica 18 e sabato 24 dicembre dalle ore 15,30 ‘Cammino nella Storia del Natale’ vi aspetta in Piazza del Canto dove sarà allestito un suggestivo angolo dedicato alla tradizionale postazione di Babbo Natale insieme ad ulteriori elementi decorativi, musica a tema, dolci e….

All’interno di questa area scenica, gli amanti della tradizione potranno portare via con loro, oltre al ricordo di una sorprendente giornata passata nel Centro Storico, anche un'originale e divertente foto Natalizia con Babbo Natale.