Vallecrosia: oggi si rinnova l'appuntamento con il Villaggio di Natale all’oratorio Don Bosco

Secondo appuntamento oggi all’oratorio Don Bosco di Vallecrosia con il Villaggio di Natale dove i bambini sono sempre i protagonisti. Giochi a stand in stile luna park e tanti premi e grandi gonfiabili per i piccoli con Kenzo Clown.

Non può mancare cioccolata pop-corn e zucchero filato e per i più grandi vin brulè. Nel tardo pomeriggio l’ospite d’onore Babbo Natale sarà lieto di accogliere i bambini con la loro letterina.

Un pomeriggio all’insegna dell’allegria in attesa del Natale.