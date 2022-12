Speciale weekend ‘Aspettando Natale’: ecco i nostri migliori consigli su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Per chi non ha mai visto l’interno di quel gioiello matuziano in stile moresco che è Villa Nobel oggi può cogliere l’occasione partecipando alla giornata conclusiva della Nobel Week ed immergersi in una magica atmosfera natalizia tra mondanità, arte, cultura e scienza. Innanzitutto alle 16.30 si potrà assistere in diretta da Stoccolma all’assegnazione dei Premi Nobel. Alle 18.30 prenderà il via una suggestiva rappresentazione itinerante all’interno delle sale della Villa del celebre balletto di Natale ‘Lo Schiaccianoci’ di Čajkovskij a cura della Scuola di Danza Città dei Fiori e la voce narrante Simona Maccaferri. A seguire, cena di gala con 5 portate gourmet dai sapori contemporanei con prodotti del territorio, realizzate in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Arma e servite nella splendida cornice della serra La Fenice di Villa Nobel. L’introduzione alla serata sarà affidata al coro di Stoccolma, composto da 10 ragazzi e ragazze in arrivo dalla Svezia, che si esibiranno nei brani classici della tradizione di Santa Lucia. Durante la serata il celebre pianista Arturo Stàlteri e il divulgatore scientifico Massimiano Bucchi intratterranno gli ospiti con un omaggio ad Albert Einstein.



Ad Arma di Taggia l’atmosfera natalizia si fa sempre più sentire con il ‘Natale a Villa Boselli’, evento giunto alla 9ª edizione. Confermato il format dell’edizione 2021: la Villa, il suo giardino e le strade adiacenti, si trasformano in un vero e proprio angolo dei sogni a misura di bimbo. Dalle 10 alle 18 infatti, saranno presenti spettacoli di magia, giocolieri, gonfiabili, l’ufficio degli Elfi per scrivere e spedire la letterina di Natale, trucca bimbi, mini kart, mercatino di Natale, laboratori, patatine, caldarroste, cioccolata calda, merende per tutti i gusti. Alle 14.45 arriverà Babbo Natale e si tratterrà per tutto il pomeriggio con i bambini per la tradizionale foto ricordo.



A San Bartolomeo al Mare è tutto pronto per la diciottesima edizione del Mercatino di Natale, cui quest'anno si aggiunge la Festa dell’Olio Nuovo, che aprirà questa mattina (dalle 10 alle 12) con ‘Impariamo ad assaggiare l’olio’, laboratorio didattico per bambini a cura di APOL (Associazione Olivicoltori Liguri) e Coldiretti Imperia. Presenti anche i Supereroi per i Bambini i quali, vestiti con i panni di Black Panther, Spiderman, Batman e Catwoman, intratterranno grandi e piccini. Domani invece, il Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure si dedicherà ai più giovani con l’assaggio dell’olio per i bambini, fissato per le 11.15 mentre alle 15 l’appuntamento è con la ‘Ti racconto la mia piscialandrea’, a cura di CIA Agricoltori Italiani, in piazza Magnolie.

Se volete iniziare ad assaporare l'atmosfera natalizia nell’entroterra passando una giornata intorno al fuoco, magari dopo aver acquistato un piccolo regalo di Natale per i vostri affetti, domani, domenica 11 dicembre, recatevi a Bajardo dove vi aspetta ‘Natale da fiaba intorno al fuoco’ che vi regalerà per l’intera giornata, un mercatino di Natale con artisti, artigiani, produttori locali, tradizioni e mestieri di una volta. Tutti stretti intorno ai fuochi accesi nelle piazze del paese, in compagnia di elfi cantastorie e clown con fiabe animate itineranti.



Da evidenziare in questo fine settimana numerosi spettacoli teatrali sparsi un po’ in tutta la provincia.



Oggi e domani andranno in scena rispettivamente a Pigna e Triora due repliche dello spettacolo teatrale ‘Percorsi dell’anima, viaggio attraverso le Alpi Liguri’, ideato in collaborazione fra l’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e l’Associazione Culturale ‘Il Teatro dell’Albero’ e con la drammaturgia e la regia della famosa Cloris Brosca, in arte ‘La Zingara’. I due spettacoli saranno totalmente gratuiti e prevedono un servizio gratuito di bus navetta con partenza dalle stazioni ferroviarie. Lo spettacolo a Pigna si terrà oggi alle ore 16.30 presso la Sala Polivalente del palazzo delle scuole. Il servizio gratuito di bus navetta partirà alle ore 15 dalla stazione ferroviaria di Ventimiglia. Mentre quello di Triora è in programma domani alle 16.30 presso l’ex Centro Culturale Le Streghe’. Il servizio gratuito di bus navetta partirà alle ore 15 dalla stazione ferroviaria di Taggia.



Rimanendo a teatro questa sera a Bordighera, nell’ambito della nuova edizione di ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo’, si alza nuovamente il sipario del Palazzo del Parco con ‘Oblivion Rhapsody’, ultimo spettacolo del celebre quintetto comico teatral-musicale composto da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli. Gli Oblivion, notissimi al grande pubblico e reduci da numerose tournée da tutto esaurito e presenze televisive di successo, propongono uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni insieme.



‘John & Joe’ è invece il titolo dello spettacolo teatrale in programma questa sera al Teatro Concordia di Diano Castello. Si tratta di un appuntamento nell’ambito della rassegna teatrale ‘Autunno/Inverno’ dedicata alle compagnie amatoriali affiliate FITA della Provincia di Imperia. A portare in scena la pièce di Agota Kristof, raffinata autrice ungherese, gli attori del Teatro dell’Asporto di Imperia. La Kristof (1935-2011) scrive questo atto unico, piccola perla del teatro contemporaneo, nel 1972.



E poi una sfilza di concerti per tutti i gusti. Iniziamo dagli appuntamenti di quest’oggi, sabato 10 dicembre:

Nell’Oratorio dei SS. Sebastiano e Fabiano a Taggia, alle 16.30, si terrà il concerto ad ingresso libero della OpenOrchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza. A Diano Marina in mattinata il concerto della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ in Piazza Martiri della Libertà, nel pomeriggio la musica è affidata al duo 'Attenti a quei due', formato da Mauro Germinario al contrabbasso e Paola Lepore al pianoforte e arpa celtica. In programma tanghi, valzer e colonne sonore di film celebri. I due musicisti si esibiranno nella sala Consiliare del Comune (ingresso libero). Nella Chiesa di San Tommaso di Dolcedo, alle 20.30, sarà la Family Band Gospel Choir ad esibirsi in un concerto natalizio gratuito.



Ed ecco quelli di domani, domenica 11 dicembre: a Sanremo, alle ore 17.30, in piazza Borea d’Olmo, sarà protagonista la musica di Natale con il coro gospel ‘The Gospel Light Vocal Ensemble’. Il pomeriggio, condotto da Maurilio Giordana, vedrà l’affascinante presenza delle ‘Farfalle luminose’ che daranno vita ad un vero e proprio spettacolo itinerante. Ad Imperia, nella Chiesa della SS. Annunziata in piazza Ulisse Calvi ad Oneglia, nell’ambito della 20ª rassegna di Musica Sacra ‘Dalle Piazze alle Cattedrali’, è in programma ‘Verso il Natale’, un concerto del Gruppo vocale ‘Ensemble del Giglio’ che si esibirà in Spirituals e brani natalizi. Sempre il capoluogo ospiterà un pomeriggio in musica con la Filarmonica Città di Imperia e gli attori del teatro del Mutuo Soccorso diretti dal M° Adriano Strangis. L’appuntamento ‘Viaggi da ascoltare’ è fissato alle 17 presso il Teatro del Mutuo Soccorso.

Al Palazzo del Parco di Bordighera i ‘Nuovi Solidi’ terranno in spettacolo-tributo a Lucio Battisti a favore di Enea Onlus, un’associazione fondata da genitori con esperienza diretta di malattia al fine di raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica sul neuroblastoma. Nel pomeriggio di domenica il M° Massimo Laura si esibirà nella Chiesa Vecchia di Bajardo in un concerto con musiche di Bach, Albeniz, Torrega e Terzi. Al termine, vista la posizione del paese, è prevista una degustazione di bevande calde.



Anche questo fine settimana non mancano conferenze e presentazioni di libri.

Per la rassegna ‘Narrazioni al Museo’ oggi museo civico di Palazzo Nota a Sanremo Fabio Barricalla e Mauro Bico terranno una conferenza dal titolo ‘Vi sono due Ligurie... Scrittori e paesaggio dell’estremo Ponente ligure’ (ore 16.45, ingresso libero). Con l’occasione sarà presentato per la prima volta al pubblico il libro di Fabio Barricalla ‘Nuove espressioni della narrativa ponentina’. Domani, sempre al museo civico e sempre alla stessa ora, si terrà la presentazione del libro di Francesco Scopelliti ‘De bello garden. Pensieri fuori dal seminato’ con letture a cura di Elisa Marenco.

Altro evento culturale di un certo interesse è quello di domani a San Biagio della Cima. Al mattino partirà un itinerario nel parco ‘Francesco Biamonti’, accompagnato da letture di brani tratti dai suoi libri. Nel pomeriggio alle 16.30 al centro polivalente ‘Le Rose’, in occasione del centenario della nascita di Calvino, vi sarà la presentazione dell'itinerario turistico-letterario ‘Italo Calvino’ a Sanremo. Interverranno Laura Guglielmi e Veronica Pesce dell’università di Genova.



Terminiamo con la rassegna ‘Parole… alla Piccola’ in programma domani a ‘La Piccola’ di Ospedaletti dove Paola Gula e Fulvio Rombo presenteranno ‘Caffè Corretto’ e ‘Ayahuasca’. Le letture saranno a cura di Enrico Farinelli e l’accompagnamento musicale è affidato di Paolo Crespi.



Chi invece vuol trascorrere momenti di puro divertimento può fare un salto al Luna Park allestito sul piazzale Carlo Dapporto a Sanremo. Grandi e piccini potranno divertirsi sulle tante giostre, dai classici seggiolini volanti all'autoscontro, fino ad arrivare ad attrazioni più adrenaliniche. Per non dimenticare la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Colombo a Sanremo.





Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo