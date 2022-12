Pranzo degli auguri di Natale per gli insigniti di onorificenze cavalleresche, cavalieri della repubblica e Maestri del Lavoro (foto)

Giovedì, per gli insigniti di onorificenze cavalleresche è stata una giornata storica. Per la prima volta a Sanremo hanno condiviso la riunione annuale che vede i Cavalieri della Repubblica Italiana, iscritti alla associazione A.N.I.O.C. e la Federazione dei Maestri del Lavoro, riuniti per festeggiare le prossime festività di Natale.

Presenti al tavolo d'onore il gr.uff. Alberto Bianco, il console emerito dei Maestri del Lavoro Luciano Frassoni, la delegata provinciale di Savona Anna Geralli Mazzini, il delegato intercomunale di Ventimiglia Gaetano Scullino, il neo delegato comunale di Imperia Antonio Motosso e il console vicario mdl Vincenzo Buscaglia. Un messaggio di auguri e di rincrescimento per la forzata assenza per problemi di salute del console provinciale dei Maestri del Lavoro è stato letto ai presenti, che hanno fatto comunque gli auguri in diretta telefonica al console provinciale cav. uff. Salvatore Napoli.

Durante il pranzo sono state consegnate dal gr. uff. Alberto Bianco, delegato regionale ANIOC della Liguria, le nomine dei nuovi delegati comunali del Ponente Ligure. Su proposta del delegato provinciale uff. Pecchinino, è stato consegnato dal delegato regionale al cav. Giovanni Ostanel la nomina a nuovo delegato comunale di Sanremo, al cav, Antonio Motosso, la nomina a nuovo delegato comunale di Imperia e al cav. Andrea Giulianetti la nomina a delegato intercomunale di Arma/Taggia e della valle Argentina.

“Grande soddisfazione per tutti i soci A.N.I.O.C. e Maestri del Lavoro accompagnati dalle loro famiglie, per aver trascorso una bella giornata, in amicizia e serenità, a tutte le signore sono stati consegnati dei splendidi mazzolini di fiori della Riviera di Ponente, e a tutti i presenti un disegno originale su cartoncino del mdl Renato Penasso, in ricordo della festa degli auguri - dichiarano i promotori dell'iniziativa - un ringraziamento particolare è stato rivolto alla direzione del Ristorante “Marinella” e a tutto il personale, per la professionalità e magnifica accoglienza e servizio offerto, che hanno contribuito al successo, della festa per gli auguri organizzata dai Cavalieri ANIOC e dai Maestri del Lavoro. Il delegato provinciale Roberto Pecchinino, con il delegato regionale Alberto Bianco, i delegati comunali Scullino (Ventimiglia), Ostanel (Sanremo), Motosso (Imperia), Giulianetti (Arma/Taggia e valle Argentina), il console provinciale Salvatore Napoli, si uniscono a tutti i soci delle due Associazioni con le delegazioni di Imperia-Sanremo e Ventimiglia, per augurare a tutta la redazione di Sanremonews e a tutti i suoi affezionati lettori, un sereno buon Natale e buone feste”.