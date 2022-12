Giardino: sempre più diffuse anche in Italia le casette in legno

Disporre di uno spazio extra in giardino per riporre attrezzi, accogliere i propri ospiti o semplicemente avere un luogo di relax, al giorno d’oggi è semplice ed economico optando per casette prefabbricate in legno strutturate in maniera solida.

Si tratta di soluzioni sempre più diffuse anche in Italia, grazie ai numerosi modelli che oggi propone il settore della bioedilizia: tutte case graziose ed ecologiche, realizzate con legni robusti.



Come scegliere una casetta da giardino

A seconda dello spazio disponibile, una costruzione prefabbricata può essere più o meno ampia.

Naturalmente, affidandosi a una realtà di riferimento del settore, come per esempio Caleba, si ha l’opportunità di scegliere tra case da giardino che possono essere personalizzate sotto numerosi punti di vista, tutte realizzate con legno in possesso della certificazione FSC.

Vi sono prefabbricati che risultano perfetti come capanno degli attrezzi o per riporre legname e altri oggetti utili che non si vogliano tenere in casa; oppure più ampi, magari con entrata basculante per diventare un vero e proprio garage o, ancora, ibridi e composti da uno spazio chiuso da utilizzare come si preferisce e da una tettoia esterna a simulare una veranda o un posto auto.

L’azienda realizza le proprie costruzioni seguendo il metodo blockhouse: questo significa che le tavole di legno lamellare si incastrano tra loro al fine di creare una struttura solida e robusta, secondo un sistema che rende le quattro pareti tutte portanti e quindi resistenti persino a un sisma particolarmente forte.

A livello estetico, queste casette valorizzano l'outdoor creando una struttura di tendenza ma estremamente green. Talvolta, l'assemblaggio è così semplice da poter essere persino predisposto autonomamente. Ovviamente, per progetti più complessi, occorre affidarsi a esperti e ricercare gli optional maggiormente adeguati alle singole esigenze.



Come arricchire una casetta da giardino

Un tetto spiovente consente ad acqua e neve di defluire naturalmente, specie se vi sono tegole da poter personalizzare: dalle classiche e sobrie bituminose all'elegante finto coppo, esse hanno anche una funzione estetica e qualora si tratti di tetto ventilato, si avrà anche una coibentazione ideale da freddo e caldo, garantendo così di trattenere meglio il calore o il fresco all'interno. Una casetta per tutte le stagioni, dunque, da rifinire con grondaie per far defluire ancora meglio l'acqua: si realizzano prevalentemente in metallo verniciato e galvanizzato.

L'impregnante protettivo per rivestire l'interno e l'esterno, nonché la guaina adesiva in poliuretano, coibentano in maniera ancora più determinante la casetta in legno: in Italia ci sono zone dove in estate può fare davvero molto caldo e in inverno cadere la neve anche abbondante, quindi è fondamentale preservare sia il legno che l'ambiente interno da entrambi gli estremi. Questi elementi e tali rifiniture del tetto e delle pareti possono essere ottenuti ricorrendo a un legno longevo e sempre efficiente, oltre che bello da vedere.

Tra le rifiniture da considerare vi sono poi le porte di accesso: se la casetta funge principalmente da garage, si può optare ad esempio per un portellone basculante automatizzato da aprire e richiudere al bisogno. Esiste poi la possibilità di aggiungere porte di accesso classiche, magari rinforzate per una maggiore sicurezza, oppure finestre con vetrate a rendere l'ambiente più luminoso, ma con infissi idonei a mantenere sempre la temperatura interna corretta.

Infine, per rendere ancora più green e utile la casetta di legno, anche in Italia si sta diffondendo l'abitudine di montare pannelli solari ovunque sia possibile ottenere un irraggiamento ideale: ciò significa creare energia elettrica pulita per sistemi di riscaldamento e per avere corrente alternata in casa.