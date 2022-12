Calcio femminile: la Juventus sconfitta dall'Arsenal

La Juventus è al terzo posto in classifica, perde contro l'Arsenal, ma ancora non è detta l'ultima parola. Le ragazze bianconere ancora devono affrontare le partite decisive contro lo Zurigo e la squadra del Lione .

Il k.o

Per la prima volta, le ragazze della Juventus Women vengono sconfitte in Europa dall'Arsenal, l'ex squadra dell'allenatore Joe Montemurro. Una sfida molto difficile, dove le bianconere hanno fatto fatica per segnare almeno un gol, ma è andata comunque bene poichè adesso la squadra della Juventus si trova al terzo posto di Women’s Champions League. La qualificazione ai quarti però, si deciderà quando ci saranno le prossime partite sia contro Zurigo che quella contro le ragazze francesi del Lione . Nella partita il tecnico Joe Montemurro effettua un solo cambio rispetto alla gara d’andata, dove inserisce la giocatrice Linda Sembrant al posto di Martina Rosucci. Per ottenere bonus, premi, vantaggi, pronostici e altre novità dedicate al mondo dello sport, puoi accedere al sito www.zetcasino.info dove puoi avere tutti i suggerimenti dei bookmakers e le offerte che offre la piattaforma.

La partita Juve-Arsenal

La sfida ha un buon inizio con una Juventus che però, non sfrutta subito l'occasione che gli si presenta con la giocatrice Arianna Caruso e Cristiana Girelli dove poi questo fatidico errore andrà più che altro a pesare sul risultato di fine partita. In campo risponde bene Peyraud-Magnin, ma nel momento in cui la calciatrice Stina Blackstenius che tenta di fare gol, ma che poi viene fermata per la posizione sbagliata. L'Arsenal è in vantaggio e dopo qualche minuto attacca in campo anche Viviane Miedema, che servita dal cross della stessa Stina Blackstenius dove però non si conclude nulla. Ci prova così anche la giocatrice Caitlin Foord che dalla distanza tira un calcio che mette la squadra della Juve ancora più in difficoltà dove finisce un primo tempo molto tribulato. Il Festival Sanremo è alle porte con tutti i cantanti più famosi e le nuove canzoni dei giovani che per saperne di più si può andare a digitare qui.

Il secondo tempo

Prima della ripresa l'allenatore Joe Montemurro tiene fuori la calciatrice Barbara Bonansea ed inserisce Valentina Cernoia. La partita ricomincia con un secondo tempo dove ci sono duelli e passaggi di palla, poi arriva la reazione di Caitlin Foord la quale viene bloccata da Peyraud-Magnin per tentare di raddoppiare, ma poi entrano in scena le giocatrici Sofia Cantore per Arianna Caruso che riescono a potenziare il reparto dell'offensivo insieme anche ad Agnese Bonfantini, ma le ragazze bianconere non riescono a segnare. Verso la fine della partita, quell’ultimo quarto d’ora con quattro punte non servirà a nulla, poichè la squadra dell ’Arsenal attacca e difende la sua aerea. La sfida termina così con 1-0 con leragazze inglesi che sconfiggono la Juventus.

Conclusione

L'allenatore della Juventus, Joe Montemurro, da come aveva parlato ieri prima di affrontare l'Arsenal, sembrava di non aver paura. Ma oggi, in conferenza stampa, dopo la partita, il tecnico ha dichiarato: " Durante un campionato non sempre le cose vanno bene, ma noi comunque abbiamo sempre giocato a modo, inoltre, queste ragazze sono fantastiche perchè lavorano con molto impegno e bisogna saper capire i punti deboli dell'avversario se si vuol vincere! Tutte le gare sono difficili, bisogna saper anche prendere l'occasione al momento e sfruttarla, ma saper gestire le sfide in Champions non è una passeggiata. Poi una buona squadra si nota subito da come gioca le partite importanti ma quello che conta di più è sempre crescere!" -conclude il mister Joe Montemurro.