San Bartolomeo al Mare: giovane ubriaco al bar importuna i clienti e minaccia il barista, arrestato

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri sono intervenuti in un bar di San Bartolomeo al Mare per la presenza di uno straniero che, visibilmente ubriaco, stava importunando alcuni clienti e aveva iniziato a minacciare il barista che si rifiutava di dargli da bere. Sul posto anche un agente della Polizia Locale.

Alla vista delle divise il giovane si è ulteriormente agitato scagliandosi contro gli agenti tentando di colpirli ed è stato immediatamente fermato.

Dopo una notte in caserma è comparso in tribunale per la direttissima e condannato in primo grado.