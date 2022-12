Ospedaletti: colonnine elettriche nel parcheggio del Byblos, lettore "Cantiere fermo, quanto bisogna aspettare?"

"Il cantiere è fermo da mesi. Quanto bisogna aspettare per le colonnine di ricarica?"

È quanto si chiede un lettore di fronte al cantiere nel piazzale del Byblos dove verranno collocate due colonnine per la ricarica delle auto elettriche. "Da alcuni mesi i lavori sembrano fermi. È un grave disagio per chiunque voglia usare questo parcheggio e non capiamo per quale motivo visto che di solito i lavori per questo tipo di opere si concludono in poche settimane. Da quello che si può vedere le colonnine verranno posizionate al centro del parcheggio, forse sarebbe stato meglio metterle a lato, portando via meno spazio agli altri posti auto. Speriamo che chi di dovere legga e ci sappia dare una risposta. Di fronte al cantiere fermo vorrei solo sapere quanto bisognerà aspettare perchè queste colonnine di ricarica possano essere realizzate e messe in funzione?"