Le Condoglianze della Confartigianato per la scomparsa dell’ex presidente Antonio Borga

"Il presidente Donatella Vivaldi e la Confartigianato di Imperia porgono le più sentite condoglianze alla famiglia di Antonio Borga, scomparso all’età di 81 anni. L’associazione di artigiani lo ricorda per la sua quasi trentennale presidenza, tra gli anni ‘70 ed i ‘90, e per la passione che ha sempre avuto per la propria attività legata al mondo del marmo".