Le giovanili della Rari Nantes Imperia si mettono in luce tra vittorie e convocazioni nella rappresentative liguri

Giorgia Cappello, Alessia Iazzetta, Irma Bergatta e Alice Della Valle hanno preso parte al raduno della rappresentativa ligure per le atlete nate tra il 2006 e il 2009. Alle direttive degli allenatori Carlo Silipo e Piero Ivaldi, presso la piscina di Bogliasco, le atlete hanno svolto una doppia seduta insieme ai migliori prospetti della regione.

Le formazioni maschili, allenate da Francesca Giulini, hanno ottenuto un doppio successo. Gli Under 16 B, guidati per l'occasione da Filippo Taramasco alla prima panchina assoluta in carriera, vincono in casa dell'Andrea Doria per 4-5 con una strepitosa rimonta. Sotto 4-1 all'intervallo lungo, strappano il gol decisivo nei minuti finali: in rete Rombo e Ferro con una doppietta per entrambi e la marcatura di Morchio a completare il tabellino. Ottima prestazione tra i pali di Pietro Carpano che neutralizza un penalty.

Gli Under 14 B scesi in vasca alla 'Cascione', con Francesca Giulini alla guida tecnica, hanno vinto per 14-5 contro i pari età della Rari Nantes Savona B. Partita incanalata già nei primi due tempi con l' 8-0 dell'intervallo lungo. Mattatore dell'incontro, con sette reti totali, Lorenzo Morchio; preziosa doppietta in apertura di Nicolò Parolini ed arrotondano il tabellino Giraldi, RIcciardi, Anfosso ed il portiere Carpano.