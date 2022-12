Imperia calcio, Bocchi: “Potevamo fare meglio ma soddisfatto del risultato che ci consente di accedere alla finale di Coppa Italia”

“Soddisfatto del risultato, siamo stati tenaci.” Queste le parole di Gian Luca Bocchi, allenatore dell'Imperia, all'indomani della semifinale di Coppa Italia. “Il 2-2 è un buon risultato perché ci permette di accedere alla finale di una competizione molto importante per questa società, anche in ottica di accesso alla Serie D”.

Sulla prestazione dei neroazzurri il Mister ha le idee chiare: “Potevamo fare sicuramente meglio, ma la Sestrese è una squadra tosta e il campo non ha aiutato il nostro gioco. Siamo stati comunque bravi e caparbi nel non mollare fino alla fine e prenderci il pareggio che ci serviva per arrivare in finale e di questo sono molto contento”.



La prossima sfida per l'Imperia è la trasferta di domenica a La Spezia: “Ora dobbiamo concentrarci sulla partita contro il Forza E Coraggio perché anche questa sarà una sfida difficile contro un avversario ostico, ma cercheremo di fare punti importanti per la classifica. Stiamo lavorando ogni giorno per migliorare e ottenere i risultati che questa società merita.”