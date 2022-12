Ventimiglia: successo per lo spettacolo benefico 'Dov’è Edo?' messo in scena dalla regista e attrice Giorgia Brusco

Il teatro gremito di gente come non si vedeva dai tempi pre-covid, voglia di leggerezza e tante risate, questo il risultato dello spettacolo andato in scena lo scorso mercoledì al Teatro Comunale di Ventimiglia.

'Dov’è Edo?', commedia brillante scritta e diretta da Giorgia Brusco, è stata interpretata dagli allievi della sua scuola di teatro HIC ET NUNC che con la loro allegria ed esuberanza hanno divertito il pubblico. Il successo ottenuto ha confermato ancora una volta, la bravura della giovane Giorgia, vincitrice di numerosi premi e già protagonista lo scorso 25 novembre de 'Il raccolto', sempre al Teatro Comunale, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Ringraziamo sentitamente l’Amministrazione Comunale - spiegano dalla SPES e dall'associazione Noi4You per la concessione del Teatro e il patrocinio dell’evento e tutti gli interventi per aver contribuito al grande successo della serata".

Il ricavato della serata è stato destinato a sostegno dei progetti della SPES e NOI4YOU. Stante le numerose richieste - i biglietti erano esauriti già una settimana prima dell’evento - non si esclude la replica dello spettacolo prossimamente.