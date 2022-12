Un nuovo atelier in via Matteotti, l’arte di Paola Arrigoni trova 'casa' nella sua Sanremo (Foto)

Nel cuore di Sanremo è nata una piccola isola d’arte. A coronare un 2022 di riconoscimenti, Paola Arrigoni ha ricevuto ieri sera l’abbraccio della sua città per l’apertura dell’atelier ‘PA’ in via Matteotti, spazio espositivo personale nel quale l’artista ha presentato le opere che nei mesi scorsi l’hanno portata all’attenzione dei critici tanto da guadagnare l’inserimento con tre opere nel Catalogo dell'Arte Moderna ‘Gli artisti italiani dal primo novecento’ n°58 edito da Mondadori.

I quadri di Paola Arrigoni sono di impianto astrattistico, materici, realizzati su tela o legno. Si dedica anche alle sculture. Utilizza, in alcune opere, materiali riciclati, per attenuare la sua sofferenza nell'osservare il degrado ambientale. La sua è una ricerca di spessore morale vissuta con profondo rispetto per la vita e l'ambiente nella speranza di trasmettere i suoi sentimenti, i pensieri e le riflessioni per suscitare una interazione con chi guarda le sue opere. Cercare di plasmare la materia “corposa” ed evolverla con una continua sperimentazione delle tecniche del tutto autonome è per lei la rappresentazione dei suoi momenti di interiorità. La sua costante e intima riflessione tenta di portare alla luce, tramite la pittura, una realtà che la ferisce. Il recupero dei materiali amalgamato a creatività, fantasia e un pizzico di follia, le permettono di creare quadri che incuriosiscono, fanno riflettere e suscitano emozioni.

Paola Arrigoni ha lasciato il segno in città prima come consigliere comunale e ora con la sua arte che pone le radici a Sanremo e la sta portano all’attenzione della critica nazionale e non solo.

Nel 2023, dal 14 al 25 febbraio, Paola Arrigoni esporrà con una mostra personale a Torino alla Galleria d’Arte Malinpensa prima di portare la sua arte alla XIV Florence Biennale Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea e design dal 14 al 22 ottobre. Tre le opere selezionate: ApertaMente e i quadri Alchimia e PuzzleMente.

All’inaugurazione hanno preso parte anche l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.