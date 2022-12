L'artista Vincenzo Marsiglia, ex allievo dell'Istituto d'Arte di Imperia protagonista a Savona con UNRITRATTOPERUNIRCI

Nel ricco programma di mostre e iniziative di CONNEXXION curata da Livia Savorelli, tra gli artisti coinvolti è presente anche l’alassino Vincenzo Marsiglia, ex studente dell’Istituto d’arte a Imperia, con l’installazione digitale ed interattiva “UNRITRATTOPERUNIRCI”.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre per l’esposizione dell’artista alassino sarà la terza tappa del progetto, dopo il grande successo di Cremona e Bologna. Per questa occasione l’installazione si arricchisce dei ritratti della comunità savonese, che si aggiungeranno ad altri personaggi legati alla Liguria come Stefano Senardi, Claudio Porchia, Federica Betti, Eleonora Matarrese, Marco Gastaldi e Roberto Olivieri. Molti dei ritratti saranno inoltre protagonisti di una mostra diffusa realizzata per le vie della città di Savona, dal 25 novembre al 9 dicembre, in cui il manifesto d’affissione diviene opera d’arte contribuendo a definire il paesaggio urbano della città.

Il progetto UNRITRATTOPERUNIRCI è nato nel 2020 durante i difficili momenti della pandemia da un’idea di Vincenzo Marsiglia, con la collaborazione delle curatrici Julie Fazio e Laetitia Florescu Sperti. L’intento del progetto era quello di creare una comunità, al contempo reale e virtuale, rielaborando attraverso il segno grafico distintivo dell’artista i selfie di oltre 1000 persone provenienti dal mondo dell’arte, della cultura, della musica, nonché dell’ambito medico, con una rappresentanza di medici ed infermieri impegnati nell’emergenza. Con il ritorno alla “normalità”, il progetto si trasforma in una grande installazione digitale ed interattiva, portatrice di un forte messaggio di rinascita sociale, che viene presentata in prima assoluta, nel dicembre 2021, a Cremona sulla facciata del Palazzo Comunale e nel maggio 2022, in occasione di Artefiera, al Palazzo Bevilacqua Ariosti di Bologna.

L’installazione digitale sarà presentata a Savona sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 sulla facciata del Comune di Savona dalle 17 alle 24. In occasione della presentazione di sabato 10 dicembre, dalle 18 alle 19, si terrà la performance musicale del musicista e compositore Ocrasunset.