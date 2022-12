Imperia: questa sera, secondo concerto della Prima stagione del Teatro Carlo Felice di Genova

Questa sera, venerdì 9 novembre 2022, alle ore 21 con un grande evento per la città e la Provincia di Imperia, si svolgerà il secondo concerto della prima edizione di concerti dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova presso la Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri ad Imperia.

Questo secondo appuntamento intitolato 'Mozart l’italiano' rientra nel calendario della stagione culturale E20 della Concattedrale giunta alla sua 5° edizione.

Il concerto vedrà esibirsi la mezzosoprano Lucia Cirillo insieme all’orchestra dell’opera Carlo Felice diretta dal M° svizzero Diego Fasolis, leader della famosa ensemble 'I Barocchisti', con un programma tutto dedicato a musiche di Mozart e Rossini.

Diego Fasolis, riconosciuto nel mondo come uno degli interpreti di riferimento per la musica storicamente informata, unisce rigore stilistico, versatilità e virtuosismo. Ha studiato a Zurigo, Parigi e Cremona, conseguendo quattro diplomi con distinzione, e ha iniziato poi la sua carriera come concertista d’organo, eseguendo più volte l’integrale delle opere di Bach, Buxtehude, Mozart, Mendelssohn, Franck e Liszt. Nel 1993 è stato nominato Direttore stabile dei complessi vocali e strumentali della Radiotelevisione svizzera. Dal 1998 dirige I Barocchisti, ensemble con strumenti storici da lui fondato insieme alla moglie Adriana Brambilla, prematuramente scomparsa, alla quale ha dedicato nel 2013 una Fondazione benefica per il sostegno di giovani musicisti. Nel 2016 il Teatro alla Scala di Milano gli ha affidato la creazione di un’orchestra con strumenti originali, che ha diretto nel Trionfo del Tempo e del Disinganno. Sempre nel 2016 ha raccolto l’eredità di Nikolaus Harnoncourt, eseguendo tre volte la Sinfonia n. 9 di Beethoven al Musikverein di Vienna con il Concentus musicus Wien e l’Arnold Schoenberg Chor. Nel 2011 Papa Benedetto XVI gli ha conferito un dottorato honoris causa per il suo impegno nell’interpretazione di musica sacra.

“La sinergia che si è creata con il Teatro Carlo Felice di Genova ha come intento principale una azione sul territorio della provincia di Imperia che abbia anche un alto profilo sociale", afferma il M° Revelli che spiega inoltre: "L’iniziativa vuole soprattutto portare il Teatro Carlo Felice all’incontro con il pubblico sul territorio locale, permettendo agli spettatori di usufruire di un ingresso gratuito per tutto l’arco della stagione”.

I biglietti infatti sono offerti per ogni serata dal Gruppo IREN fino ad esaurimento posti.

Ecco nel dettaglio il palinsesto dei prossimi concerti:

Venerdì 9 dicembre 2022 ore 21,00 - Mozart l’italiano

Musiche di Mozart e Rossini,

Direttore Diego Fasolis

Mezzosoprano Lucia Cirillo

Venerdì 13 gennaio 2023 ore 21,00 - Mitteleuropa

Musiche di Beethoven, Strauss, Widmann, Mozart

Direttore Riccardo Minasi

Clarinetto Corrado Orlando

Fagotto Luigi Tedone

Venerdì 17 marzo 2023 ore 21,00 – (Neo)Classico

Musiche di Mozart, Prokof'ev

Direttore Wolfram Christ

Venerdì 21 aprile 2023 ore 21,00 – Mozart l’italiano

Musiche di Mozart, Monza, Sammartini, Scaccia, Brioschi

Direttore e solista Fabio Biondi

Venerdì 19 maggio 2023 ore 21,00 - In stile italiano

Musiche di Schubert, Haydn, Beethoven, Mendelssohn

Direttore Riccardo Minasi

Soprano Jane Archibald