Consegnati gli attestati del corso ‘Local marketing’ della Confartigianato, nel 2023 nuova edizione e corso di ‘Social videomaking’

È giunto a termine anche il corso di local marketing organizzato dalla Confartigianato della provincia di Imperia insieme ai docenti di Quokkas Consulting, il Digital e Social Media Specialist Mattia Volpe e lo Psicologo Psicoterapeuta Giampiero Varetti. Le lezioni hanno visto l’adesione di una decina di partecipanti in modalità multipla: presenza, a distanza e in differita.

L’avvio del corso ha potuto contare su un’introduzione della materia da un’iscritta d’eccezione, la co-titolare dell’Accademia Formativa Manuela Sartore, dirigente della Confartigianato di Imperia del settore del settore estetica. Le lezioni sono poi proseguite con esempi concreti e aneddoti del mondo comunicazioni e fidelizzazione della clientela. Tra gli argomenti trattati: le logiche e gli strumenti per una corretta comunicazione per le attività locali, la produzione di contenuti, le community e lo storytelling.

“Il corso è stato molto interessante perché ha toccato diversi aspetti del marketing - ha dichiarato Manuela Sartore - Mattia e Giampiero ci hanno guidati nelle strategie per avere successo nelle nostre attività, hanno illustrato cosa significhi essere imprenditori realizzati e quali siano gli atteggiamenti mentali da adottare per farsi conoscere sul mercato locale. Seguirò sicuramente i prossimi corsi che verranno svolti in collaborazione con la Confartigianato”.

Intanto, per l’anno 2023 è già prevista una nuova edizione con alcune novità che andranno a privilegiare la modalità in presenza. Il corso sarà come sempre rivolto a coloro che possiedono un’attività o un’azienda e che, tra le altre cose, desiderano comprendere con successo le dinamiche del web applicato al business, aprire nuovi canali di reclutamento clienti ed imparare nuove skills richieste dal mercato odierno.

Insieme a Quokkas Consulting è prevista l’organizzazione di un corso di “social videomaking”, incentrato sulla creazione di contenuti video per i social media e su come impostare un discorso per un video sui network.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile recarsi presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.