Covid: in Liguria continuano a salire i ricoveri, numeri stabili in provincia di Imperia

Sono 322 oggi in Liguria i nuovi casi di covid, 20 nella nostra provincia, 59 nel savonese, 133 a Genova e 65 a La Spezia.

I tamponi eseguiti sono stati, però solo 1.924, dei quali 229 molecolari e 1695 antigenici rapidi.

Continuano a salire, a livello regionale, i pazienti ricoverati, sono 558 (+7) e di questi sono 16 in terapia intensiva. Stabili in Asl 1 Imperiese, con 49 ricoverati (+1) di cui 3 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 10.183 (-211). Non si registrano morti